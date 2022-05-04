إصابة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، ثبوت إصابة الوزير أنتوني بلينكن بكوفيد، مؤكدة أنه لم تظهر عليه سوى “أعراض خفيفة”.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان أنه “سيعزل نفسه في منزله” ويعمل عن بعد، ولفت إلى أنه “لم يقابل” الرئيس جو بايدن منذ “أيام عدة”.

وتابع أن بلينكن “مُطعَّم بالكامل وحصل على جرعة معززة ضد الفيروس ولا يعاني سوى أعراض خفيفة”.

وأوضح برايس أن وزير الخارجية الأمريكي لن يلقي الخميس خطابا منتظرا منذ مدة حول سياسة واشنطن إزاء الصين.

وأردف البيان “إنه يتطلع إلى العودة إلى الوزارة واستئناف مهامه كاملة وأسفاره في أسرع وقت”.

كان أنتوني بلينكن من بين الضيوف الذين شاركوا في فندق بواشنطن مساء السبت في العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض.