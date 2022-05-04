أخبار دوليّة

#عاجل .. الخارجية الأمريكية: تربطنا بالسعودية روابط استراتيجية مهمة

الوئام-متابعات
4 مايو 2022 · < 1 minute

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية،اليوم، إن بلاده تربطها بالسعودية روابط استراتيجية مهمة.