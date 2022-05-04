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#عاجل .. الخارجية الأمريكية: تربطنا بالسعودية روابط استراتيجية مهمة
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أخبار دوليّة
#عاجل .. الخارجية الأمريكية: تربطنا بالسعودية روابط استراتيجية مهمة
الوئام-متابعات
4 مايو 2022
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قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية،اليوم، إن بلاده تربطها بالسعودية روابط استراتيجية مهمة.
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