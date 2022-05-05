قرار منع استيراد شاحنات عمرها 5 سنوات يدخل حيز التطبيق

يدخل قرار مجلس الوزراء بإيقاف استيراد الشاحنات المخصصة لنقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات من سنة الصنع حيز التطبيق اليوم.

ويكون احتساب “الموديل” بداية شهر يناير من سنة الصنع.

وذكرت الهيئة العامة للنقل في وقت سابق أن القرار سيطبق على شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع والتي يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 طن، سواء كانت شاحنة مفردة، أو قاطرة، أو مقطورة، أو أنصاف المقطورات.

وأوضحت أن القرار سيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالمحافظة على البيئة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية والتلوث، إضافة إلى تخفيف معدل استهلاك الوقود، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.