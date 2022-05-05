هل ساعدت معلومات أمريكية كييف في استهداف جنرالات روس؟

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأربعاء، نقلاً عن مصادر لم تسمها في الاستخبارات الأمريكية أن معلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني «سمحت باستهداف عدد من الجنرالات الروس بالقرب من الجبهة».

وقالت الصحيفة الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين كبار إن «عدداً كبيراً» من نحو 12 جنرالا روسيا قتلتهم القوات الأوكرانية، استهدفوا بمساعدة أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

ووصف مجلس الأمن القومي الأمريكي بـ«غير المسؤولة» المعلومات بأن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا في قتل جنرالات روس.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون لوكالة الصحافة الفرنسية في رسالة بالبريد الإلكتروني إن «الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية عن ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم».

وأكدت واتسون «لا نقدم معلومات استخباراتية بهدف قتل جنرالات روس».

وكتبت «نيويورك تايمز» أن جهود الاستخبارات التي تبذلها واشنطن لمساعدة توضيح أوكرانيا عن قرب في المعارك «تركزت خصوصا على تحديد الموقع وتفاصيل أخرى لمقار القيادة المتحركة للجيش الروسي التي تتنقل باستمرار».