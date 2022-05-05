عاجل .. عاصفة ترابية تضرب 4 مناطق خلال ساعات

وجَّه المركز الوطني للأرصاد تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي لتدن في الرؤية الأفقية، خلال الساعات المقبلة على 4 مناطق هي: الرياض والشرقية والحدود الشمالية وحائل.

وذكر مركز الأرصاد عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الحالة الجوية على الرياض تشمل: العاصمة الرياض والبجادية والحريق والخرج والدرعية والدلم والرين والقويعية وحريملاء والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرما.

وأضاف أن الحالة الجوية على منطقة الرياض مستمرة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس.

أما على المنطقة الشرقية فتشمل الحالة الجوية مدينة الأحساء، وتستمر حتى الخامسة مساء.

وفي منطقة الحدود الشمالية تشمل الحالة الجوية: حزم الجلاميد وعرعر، وتستمر حتى الساعة القانية عصر الخميس.

أما على منطقة حائل فتشمل الحالة الجوية: الحائط والسليمى والشملي والغزالة والكهفة والمسنجدة وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.