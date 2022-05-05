الليرة التركية تتراجع بعد ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في عقدين

تراجع سعر صرف الليرة التركية، اليوم الخميس، بضغط من إعلان ارتفاع التضخم السنوي في أبريل لأعلى مستوى في عقدين مسجلا نحو 70%.

وتراجعت الليرة بـ0.7% إلى 14.8449 ليرة لكل دولار، لتكون الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة بعد الراند الجنوب إفريقي والفورنت المجري.

وارتفع العائد على السندات التركية أجل عشر سنوات بـ50 نقطة أساس إلى 21.8%.

وأظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية اليوم أن معدل التضخم قفز إلى نحو 70% في أبريل الماضي على أساس سنوي.

وكان التضخم السنوي في مارس عند 61.14%.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في أبريل بـ7.25%.