الإمارات: المنطقة والعالم يشهدان تحولات كبرى ولن نتردد باتخاذ القرارات المناسبة #عاجل

قال وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتية محمد بن أحمد البواردي، إن المنطقة والعالم يشهدان تحولات كبرى ولن نتردد باتخاذ القرارات المناسبة.

وأضاف في تصرحات لوكالة الأنباء الإماراتية، أن العمل سيتواصل مع الحلفاء الإقليميين والدوليين لحفظ أمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن ما تشهده المنطقة من توترات هي نتاج تهاون دولي في التصدي لفكر الميليشيات المؤدلجة.

وتابع: “عقيدتنا العسكرية الدفاع عن الوطن وعون الأشقاء والأصدقاء وبسط السلام”، لافتا إلى أن الإمارات استطاعت بناء قوات مسلحة قادرة على الدفاع عن الدولة بكفاءة عالية وحماية أمنها ومصالحها ومكتسباتها ودعم جهود استقرار المنطقة والعالم.