يويفا يعلن عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

علن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا “التشامبيونزليج”، وذلك في مرحلة الدور نصف النهائي من المسابقة للموسم الحالي 2021-2022 ذهابًا وإيابًا.

وأسدل الستار عن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، والتي شهدت تأهل ناديي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني للمباراة النهائية.

وكشف الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك كالآتي:

– برناردو سيلفا (لاعب مانشستر سيتي)، بهدفه أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب.

– فينيسيوس جونيور (لاعب ريال مدريد)، بهدفه أمام مانشستر سيتي في مباراة الذهاب.

– رودريجو (لاعب ريال مدريد)، بهدفه الأول أمام مانشستر سيتي في مباراة الإياب.

– فرانسيس كوكلين (لاعب فياريال)، بهدفه أمام ليفربول في مباراة الإياب.