جائزة جديدة في انتظار كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة لشهر أبريل المنصرم للموسم الحالي 2021-2022.

وينافس كلًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، والبلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة لشهر أبريل المنصرم.

يأتي ذلك بعد تألق الثنائي رونالدو ودي بروين في المباريات رفقة أنديتهما مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي طوال شهر أبريل الماضي.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر أبريل الماضي، وذلك على النحو التالي:

– البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد

– البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي

– البرازيلي جابرييل خيسيوس، مهاجم مانشستر سيتي

– الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط ليفربول

– الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مهاجم توتنهام هوتسبير

– البرازيلي برونو جويماريش، جناح نيوكاسل يونايتد

– البلجيكي لياندرو توسار، لاعب برايتون

– ويليامز كولينز، لاعب بيرنلي