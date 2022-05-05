كشفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عن أوقات الزيارة للصلاة في الروضة الشريفة للرجال والنساء.

وعبر موقع “تويتر”، قال الحساب الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إن أوقات الزيارة للصلاة في الروضة الشريفة للرجال عبر فترتين، من منتصف الليل إلى صلاة الفجر، ثم من بعد الظهر إلى صلاة العشاء.

وأردف: “الفترة الأولى للنساء من بعد الفجر إلى قبل الظهر، والفترة الثانية من بعد العشاء إلى منتصف الليل”.

كما شدد على الالتزام بتعليمات وإرشادات العاملين بالمسجد النبوي، مع الإشارة إلى أن الصلاة في الروضة الشريفة يتطلب حجز موعد عبر تطبيق “اعتمرنا” أو “توكلنا”.