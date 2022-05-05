هبوط حاد في وول ستريت مع قلق المستثمرين من المزيد من رفع سعر #الفائدة

أغلقت الأسهم الأمريكية، اليوم، على انخفاض كبير، إذ تأثرت معنويات المستثمرين وسط مخاوف من أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة لن يكون كافيا لتهدئة هياج التضخم.

ومحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة جميعها المكاسب التي حققتها أمس الأربعاء.

وهوت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة بما فيها ألفابت مالكة جوجل وأبل ومايكروسوفت وميتا بلاتفورمز وتسلا وأمازون.كوم.