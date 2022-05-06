بلدية ضباء تتدارك وتزيل لوحة «العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت» #عاجل

أثارت إحدى لافتات مهرجان “ضباء موج وزهر 5” في ضباء استغراب وغضب الزوار.

وحملت اللافتة المثل الشعبي “العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت”، وذلك في المهرجان الذي أقيم للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

غرابة العبارة ساهمت في انتشارها بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب مع تعليقات استغراب.

ليست هذه العبارة الوحيدة التي علِّقت في المهرجان الذي تشرف عليه “بلدية ضباء”، بل كتبت العديد من الأمثال الشعبية منها: “يا من شرا له من حلاله علة، وحتى الحنتش ينتتش، اسأله عن أبوه يطلع هارون أخوه”، وغيرها من الأمثال التي وصفت بـ”غير المناسبة”.

وقبل بدء المهرجان مساء أزيلت جميع اللافتات تداركاً للأمر.