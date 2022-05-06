خبير طقس: الغبار يزداد كثافة ويتجه نحو الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالله العصيمي، أن يستمر الغبار وتزداد كثافته على مناطق شمال شرق المملكة مساء اليوم الجمعة، ثم يندفع لاحقاً جنوبا باتجاه الرياض والدوادمي وباقي أجزاء الوسطى.

وكتب العصيمي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن كتلة الغبار الكاتمة والجاثمة على الكويت وحفر الباطن والقصيم والزلفي وسدير، حائرة بين دفع الرياح الشمالية الشرقية من جهة، ومقاومة الرياح الجنوبية الغربية من جهة أخرى.

وأشار إلى توقعاته باستمرار الغبار وربما ازدياد كثافته الليلة، نتيجة عبور جبهة باردة، ثم اندفاعه جنوبا للرياض والدوادمي وباقي أجزاء الوسطى.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشار إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.