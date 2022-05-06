7 مدافع هاوتزر.. مساعدة ألمانية جديدة لأوكرانيا في الحرب

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أن ألمانيا توصلت إلى اتفاق لتزويد أوكرانيا بسبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

وستقدم ألمانيا التدريب على نظام المدفعية “بانتسرهاوبيتسن 2000″، والذي يتميز بمدفع مثبت على مركبة مجنزرة ويشبه دبابة.

وباستخدام ذخيرة قياسية، يمكن لمدافع هاوتزر إطلاق قذائف لمسافة تصل إلى 30 كيلومترا؛ وبذخيرة معززة للمدى، من الممكن أن تصل المسافة إلى 40 كيلومترا، بحسب بيانات الجيش الألماني.

ووفقا للبيانات، يمكن لطاقم المدفعية إطلاق ما يصل إلى ست قذائف في وقت متزامن، و” تعتبر بانتسرهاوبيتسن 2000 واحدة من أحدث المدفعيات في العالم. وتكمن قوتها في دقتها وفي مسافة القتال الكبيرة التي تصل إليها”.

وأعلنت لامبرشت عن التعهد الجديد بالأسلحة أثناء تفقدها لقوات بلادها في سلوفاكيا، المتاخمة لأوكرانيا، والتي تم نشرها لمساعدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تعزيز جناحه الشرقي.

واتهمت القيادة الأوكرانية الحكومة الألمانية تحت قيادة المستشار أولاف شولتس مرارا بعدم القيام بما يكفي لمساعدتها في صد الغزو الروسي.

وحتى الشهر الماضي كانت برلين مترددة في توريد أسلحة ثقيلة لأوكرانيا. ولكن تحت ضغط متزايد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وساسة داخل ألمانيا، غيرت حكومة شولتس مسارها في أبريل الماضي، وتعهدت بتوريد مركبات مضادة للطائرات ألمانية الصنع من طراز “جيبارد” لأوكرانيا، والتي لا تزال الشركة المصنعة لها “كراوس-مافاي فيجمان” تمتلك 50 قطعة منها.

وكانت هناك مخاوف لدى دوائر عسكرية ألمانية بشأن توريد نظام الأسلحة من مخزونها الخاص، وبررت الدوائر تلك المخاوف بالتزامات التحالف والخشية من أن يحد ذلك القدرات القتالية للجيش الألماني. وفي المقابل، أشار المؤيدون للتوريد إلى أن المعارك الجارية في أوكرانيا ضد الروس يمكن أن تحدد النظام المستقبلي في أوروبا بشكل حاسم، وبالتالي يجب الحيلولة دون انتصار القوات المسلحة الروسية.

وبغرض الردع نقل الجيش الألماني ستة مدافع هاوتزر إلى ليتوانيا لتعزيز المجموعة القتالية للناتو التي تقودها ألمانيا.