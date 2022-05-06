3 نصائح من «الصحة» لمرضى الربو في الموجة الغبارية

وجّهت وزارة الصحة عدداً من التنبيهات لمرضى الربو لحماية أنفسهم خلال الموجة الغبارية التي تشهدها البلاد.

ونشرت صحة القصيم عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنفوجرافا للصحة أوضحت من خلاله ضرورة التزام مرضى الربو بالتنبيهات الآتية:

الحرص على توافر بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية في المنزل.

الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه من قبل الطبيب.

التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

ووجهت وزارة الصحة كذلك 3 نصائح للمواطنين للوقاية من الغبار وهي:

الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام.

تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى.

الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء، مع تغييرها باستمرار.