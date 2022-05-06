“الأمم المتحدة” لا تستبعد سرقة روسيا لحبوب أوكرانيا

تتزايد المخاوف من أن القوات الروسية الضالعة في غزو أوكرانيا سرقت نحو 700 ألف طن من القمح، وهي سرقة لها تداعياتها على الاقتصاد الأوكراني وإمدادات الغذاء العالمية.

وقال جوزيف شميدهوبر، نائب مدير الأسواق التجارية والقسم التجاري بمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، “نرى دليلا واضحا على أن روسيا سرقت الحبوب ونقلتها على متن شاحنات إلى روسيا”.

وأضاف “أعتقد أن هناك قدرا من المصداقية في المقطع المصور”.”

واستشهد أيضا بالتقارير التي تتحدث عن أن القوات الروسية سرقت معدات زراعية ودمرت الصوامع، مشيرا إلى أن هناك دليلا مصورا عن مثل هذا النشاط منشور على العديد من شبكات التواصل الاجتماعي”.

وقال إن التوقعات تظهر أن أوكرانيا سوف يكون لديها نحو 14 مليون طن من الحبوب للتصدير العام الجاري. وفي الأعوام العادية، كانت تمتلك نحو 24 مليون طن للتصدير أو التخزين للشتاء. ولكنه أشار إلى أنه تم غلق الكثير من الموانئ الأوكرانية وأن نقل الحبوب بالقطارات أو الشاحنات يشكل تحديا.

وقال شميدهوبر إنه تم زراعة نحو 50 % من محصول الصيف حتى اليوم ويتوقع أن محصول العام الجاري سوف يصل لنحو 70 % من المعدل الطبيعي. ولكنه أشار أيضا إلى أن كل التوقعات مشوبة بالغموض بسبب الحرب.