منظمة الصحة: مرضى العناية المركزة معروض للإصابة بالعدوى بمعدل من 7 إلى 15 لكل مائة

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم جميع بلدان العالم لزيادة الاستثمارات في برامج الوقاية من العدوى في مراكز الرعاية الصحية .

وأكدت المنظمة في تقريرها الأول حول ” العدوى في المستشفيات “، أن برامج الوقاية يمكن أن تقلل إمكانية الإصابة بالعدوى من الأمراض خاصة بين العاملين الصحيين والزوار والمرضى أنفسهم، بنسبة ٧٠%.

واشارالتقرير إلى أنه من بين كل ١٠٠ مريض في الرعاية المركزة يصاب سبعة بعدوى واحدة على الأقل في البلدان مرتفعة الدخل ، ويصاب ١٥ مريضا في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل ، كما يموت شخص واحد على الأقل من كل ١٠ مرضى مصابين بالتهاب الكبد الوبائي.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في تصريح له : إن جائحة ” كوفيد – ١٩ ” كشفت عن العديد من التحديات والثغرات في برامج الوقاية من العدوى في المستشفيات في كل البلدا ، بما في ذلك الاكثر تقدما ، مشيرا إلى أنه تقييم تلك الأوضاع وتعزيز برامج الوقاية من العدوى داخل النظم الصحية تعد فرصة غير مسبوقة.