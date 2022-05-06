تفاصيل انطلاق #المعرض_الدولي_للتعليم بعد الأحد في #الرياض

ينطلق يوم الأحد القادم المعرض المصاحب لأعمال “المؤتمر الدولي للتعليم 2022″، الذي تنظّمه وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443 هـ (8-11 مايو 2022م)، وتستمر فعالياته منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتتنوّع قائمة المعروضات ما بين الأقسام الخاصة بالجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الأهلية ومؤسسات البحث العلمي المحلية والدولية، إلى جانب مراكز التدريب وشركات الخدمات المساندة وتقنية المعلومات.

ويستهدف المعرض التفاعل المباشر مع شريحة واسعة من الزوار والمختصين والأساتذة، وطلاب وشركات ومؤسسات تخدم قطاع التعليم، إلى جانب تكوين العلاقات ومشروعات العمل المشتركة، إذْ يُتيح المعرض الفرص للشركات والمؤسسات تقديم منتجاتها وخدماتها التي تخدم قطاع التعليم من أجل الاستثمار في مشروعات البُنى التحتية والبحث والابتكار.