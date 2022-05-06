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المبعوث الأممي إلى اليمن يرحب بإفراج #التحالف عن عدد من الأسرى الحوثيين
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أخبار دوليّة
المبعوث الأممي إلى اليمن يرحب بإفراج #التحالف عن عدد من الأسرى الحوثيين
6 مايو 2022
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رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرج بإفراج قيادة التحالف عن عدد من الأسرى الحوثيين.
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