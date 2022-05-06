الأخبار المحلية

منفذ الحديثة يلغي البصمة مؤقتا على المسافرين بسبب التزاحم

6 مايو 2022 · < 1 minute

ألغى منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن البصمة بشكل مؤقت على المسافرين بسبب الازدحام، وفقا للإخبارية.