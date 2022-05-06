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منفذ الحديثة يلغي البصمة مؤقتا على المسافرين بسبب التزاحم
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الأخبار المحلية
منفذ الحديثة يلغي البصمة مؤقتا على المسافرين بسبب التزاحم
6 مايو 2022
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ألغى منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن البصمة بشكل مؤقت على المسافرين بسبب الازدحام، وفقا للإخبارية.
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