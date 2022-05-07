بدء تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي عبر نظام نور.. غداً

يبدأ غدًا الأحد تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية عبر نظام نور.

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت في الخامس من أبريل الماضي، مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ.

وقالت وزارة التعليم، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية سيكون في الفترة من 16-9-1443هـ إلى 23-9-143هـ، للفئات العمرية من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا كحدّ أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.

وأوضحت «التعليم»، أن التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية سيكون في الفترة من 16-9-1443هـ على أن يستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17-3-1444هـ، للفئات العمرية من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.

وأشارت إلى أن التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية سيكون في الفترة من 7-10-1443هـ ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17-3-1444هـ، للفئات العمرية من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.