وزارة #البيئة: سيتم تأهيل 1000 سيدة لتربية #الأغنام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، عن سعيها لتأهيل 1000 سيدة لتربية الأغنام.

وقال مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة البيئة الدكتور العربي العميم لـ برنامج 120: “نستهدف تأهيل 1000 من النساء في عالم تربية الأغنام وصناعة منتجات الثروة الحيوانية كمرحلة أولى”.

وأضاف: “نعمل على تطوير القطاع والمبادرة عبارة عن حزمة من البرامج لمربي الثروة الحيوانية، نستهدف 5 آلاف مربي من ضمنهم 1000 مربية، والمشروع يسمح بدخول النساء هن عنصر هام في صناعات السمن والصوف وغيرها”.

وتابع: “1000 مرحلة أولى وليس لدنيا إحصائية حتى الىن بالعاملات في هذا المجال”.