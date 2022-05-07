بعد مقتل وإصابة 12 في هجوم إرهابي .. السيسي: لن ينالوا من عزيمتنا

تقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بالتعازي لأسر شهداء الهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه في سيناء اليوم.

وقال: « مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبو نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية وإنكار فريد للذات وايمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن» وأكد أن تلك العمليات الارهابية الغادرة لن تنال من عزيمة واصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الارهاب.

وأضاف: “هذا واتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع اسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنياً الشفا العاجل للمصابين، داعيا الله عزوجل ان يحفظ مصر وشعبها.”

يذكر أن هجوما إرهابيا وقع اليوم على نقطة رفع مياه في سيناء أسفر عن استشهاد ضابط مصري و11 جنديا