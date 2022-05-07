برايتون يقسو على مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

فشل مانشستر يونايتد في الإبقاء على آماله في دوري أبطال أوروبا، وذلك بخسارته الثقيلة أمام مضيفه برايتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ” بريميرليج” موسم 2021-2022.

هدف التقدم لبرايتون جاء عن طريق مويسيس كايسيدو في الدقيقة 15، بتسديدة أرضية بعيدة المدى، ليمنح التقدم لبرايتون.

وكاد داني ويلباك أن يضيف الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 43 مستغلًا خطأ فادح من رافاييل فاران في إبعاد الكرة، لكن تسديدته ضلت طريق شباك ديفيد دي خيا.

وسجل مارك كوكاريلا الهدف الثاني لـ برايتون في الدقيقة 49، أعقبه الألماني باسكال جروس بالهدف الثالث في الدقيقة 57.

وأحرز تروسارد الهدف الرابع لـ برايتون في الدقيقة 60، مؤمنًا انتصار فريقه وهزيمة مانشستر يونايتد.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون للنقطة 47 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 في المركز السادس.