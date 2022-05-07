ليفربول يتعثر أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة ليفربول ضد نظيره توتنهام، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

تقدم هيونج مين سون بالهدف الأول للسبيرز فى الدقيقة 56، قبل أن يتعادل لويس دياز للريدز فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة أوقف توتنهام مسيرة انتصارات ليفربول فى ظل المنافسة الشرسة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 83 نقطة، بالتساوي مع مانشستر سيتى الذي سيلعب ضد نيوكاسل غدا، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس حاليًا فى جدول ترتيب الدوري، ويملك في رصيده 62 نقطة.