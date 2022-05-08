حفلات تختم بثلاثية طربية

اختتمت حفلات العيد في جدة بحفل غنائي ثلاثي، برعاية الهيئة العامة للترفيه، التي اعادت المطرب القدير علي عبدالكريم على مسرح جدة، وتحديدا مسرح “بنش مارك”.

وأطلت النجمة المحبوبة أميمة طالب على جمهور جدة وعبرت عن سعادتها بالغناء لأول مرة مع هذا الجمهور الذي وصفته بالرائع، وأختتم الحفل ملك العود الفنان الدكتور عبادي الجوهر، وقدم مجموعة من اغانية التي تفاعل معها الجمهور.

وأكد محمد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك على أهمية رضاء الجمهور السعودي، والاهتمام في أدق التفاصيل فيما يخص التنظيم.

وقال، “سعيد جداً بهذا الحفل الثلاثي، وبتنظيم “بنش مارك” لحفل العودة للفنان علي عبدالكريم، والحفل الأول للفنانه أميمة طالب في جدة، مشيرا إلى سعادته دائماً بتنظيم حفلات ملك العود عبادي الجوهر، وشكر حسنين معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه الدائم والهيئة العامة للترفيه، متمنيًا تحقيق المزيد من النجاحات في المواسم القادمة.

واستمر الحفل الى الساعة 3 فجرا، غنت فيه أميمة طالب مجموعة من أغانيها أبرزها أغنية ” ليه راجع”، واعتلى بعدها الفنان القدير علي عبدالكريم المسرح وسط ترحيب كبير من الجمهور وغنى مجموعة من أشهر اغانية التي امتدت إلى أجيال ورددها بعده العديد من الفنانين مثل “بنلتقي” “ياراوية” “بحر الاثاره”.

وأختتم علي عبدالكريم الحفل بأغنيته الوطنيه “ديرتي دار السلام”، ليعتلي بعدها المسرح الفنان عبادي الجوهر برفقة العود، وغنى مجموعة من أغانيه “يالله بعودة” “لو تعرفين” “فيني حنين” و “قالو ترى” التي شاركه بالغناء جمهوره على نغمات أوتار العود.