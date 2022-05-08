سهم ” #أرامكو” يسجل أعلى مستوياته منذ الإدراج

سجل سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، المدرج ضمن قطاع الطاقة، بالسوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، أعلى سعر منذ الإدراج في السوق السعودي عند 46.10 ريال.

ويتداول سهم “أرامكو السعودية” على ارتفاع بنحو 3 %، بتداولات بلغت نحو 7 ملايين سهم.

وبارتفاع اليوم تصل القيمة السوقية لشركة “أرامكو السعودية” إلى نحو 8.96 تريليون ريال، بما يعادل 2.39 تريليون دولار.

ويأتي تسجيل سهم “أرامكو” أعلى مستوى منذ الإدراج، تزامن مع الارتفاع التي تشهدها أسعار النفط، حيث يتداول خام برنت فوق مستوى 112 دولار للبرميل.

وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة 9.2 تريليون ريال أو مايعادل 2.45 تريليون دولار.