” #حرس_الحدود” عن نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي برتبة جندي

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي برتبة (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المتطلبات:

طباعة نموذج موعد المراجعة عبر منصة (أبشر – توظيف) وإحضاره (نتيجة القبول).

احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد نسختين منها.

احضار نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة والذي يتضمن اسم والدة المتقدمة .

احضار نسخة من سجل الأسرة للمتقدمة في حال كونها متزوجة.

احضار صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.

احضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مع عدد نسختيه مصدقة طبق الأصل.

احضار أصل الشهادات الإضافية (البكالوريوس، الدبلوم) التي تم تسجيلها بمنصة (أبشر ـ التوظيف) مع نسخة مصادق عليها.

احضار السجل الاكاديمي للشهادة الإضافية (البكالوريوس، الدبلوم) مع نسختيه منه.

احضار ما يثبت نتيجة اختبار قياس .

احضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلات على المؤهل من خارج المملكة.

احضار ملف لحفظ المستندات المطلوبة .

احضار قلم أزرق جاف.

يمنع اصطحاب المرافقين.

يمنع الدخول بالحقائب ويسمح بحافظة البطاقة فقط مع ملف المستندات.

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