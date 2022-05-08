لحياة صحية.. كل شيء عن احتياجك اليومي من السعرات الحرارية

يرغب كثيرون في معرفة عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يومياً، لأن زيادتها عن الحد المطلوب تعني زيادة الوزن، كما أن نقصانها قد يتسبب في ضعف مناعة الجسم.

وللمساهمة بالحفاظ على صحتك العامة، من المهم أن تتعرف على احتياجك اليومي من السعرات الحرارية وتحديد نظامك الغذائي وفق الاحتياج.

ما السعرات الحـراريـة؟ هي وحدة قيـاس كمية الطاقة في الطعام، ويتم توضيح كمية الطاقة في الأغذية عادة بإحدى العبارات التالية:

كيلو سعر حراري Kilocalories

السعرات الحرارية Calories

السعـرات الحرارية التي يحتاجها الفرد من السعرات الحرارية بناء على عوامل منها: الوزن، الطول، الجنس، الطول، العمر، النشاط البدني.

الطفل: يحتاج إلى ما يقارب 1800 سعرة حرارية في اليوم.

المـرأة: تحتاج إلى ما يقارب 2000 سعرة حرارية في اليوم.

الرجــل: يحتاج إلى ما يقارب 2500 سعرة حرارية في اليوم.