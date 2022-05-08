‏بعد تكدس بين المسافرين والمعتمرين.. #مطارات_جدة: تكليف “أبو عباة” رئيسيًا تنفيذيًا للشركة

أصدرت شركة مطارات جدة بياناً أعلنت خلاله تعيين أيمن عبدالعزيز أبو عباة، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضحت الشركة أن مجلس المديرين بها عقد يوم أمس (السبت) اجتماعاً استثنائياً ناقش خلاله التحديات التي واجهها مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال الأيام الماضية والحلول اللازمة.

وأضافت أنه بناء على ما تمت مناقشته خلال الاجتماع صدر قرار بتكليف أبو عباة رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخه، متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

ونوهت إلى أن أيمن أبو عباة لديه خبرات متعددة تمتد لأكثر من 28 عاماً، تقلد خلالها عدداً من المناصب القيادية، كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بشركة مطارات الرياض.

جدير بالذكر أن مطار الملك عبدالعزيز بجدة، قد شهد خلال الأيام الماضية تكدساً كبيراً بين المسافرين والمعتمرين؛ نتيجة تأخر عدد من الرحلات عن الإقلاع، ووجه على إثره وزير النقل صالح الجاسر بتشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث.