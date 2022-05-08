نحالو مكة المكرمة يطالبون بإيقاف استيراد النحل: قضى على «البلدي» وناقل للأمراض 

ناشدت مجموعة من النحّالين في منطقة مكة المكرمة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإيقاف استيراد النحل من الخارج، لما يسببه ذلك لهم في خسائر باهظة، عقب مهاجمته نحلهم والقضاء عليه، بالإضافة لنقل بعض الأمراض التي تتسبب في نفوقه.

وتحدّث نائب رئيس «جمعية النحالين» في منطقة مكة المكرمة سابقاً، محمد بن سعيد الحارثي، لـ«الوئام»، ناقلاً معاناة النحالين، قائلاً: «نطالب الجهات ذات الاختصاص أن تقف إلى جانبنا للتغلب على هذه المشكلة، وإيجاد الحلول التي تضمن استمرار بقاء النحل البلدي».

وأضاف «الحارثي» أن النحل المستورد نقل العديد من الأمراض للنحل البلدي ما تسبب في إلحاق الخسائر بهم، بالإضافة لمهاجمتها مناحلهم ما أدى إلى نفوق الكثير من النحل.

وأكد أن «البعض فقد نحله كله وأصبحنا مثقلين بسداد القروض. نحن لا نطالب باعفائنا من القروض وخير حكومتنا كثير ولكن نطالب بإيقاف الضرر عنا من هذا النحل المستورد وذلك بمنع استيراده وتنمية النحل البلدي وإكثاره لسد حاجة البلد منه».