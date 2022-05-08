أرامكو تحدد سعر بيع الخام لآسيا وأمريكا وغرب أوروبا

حددت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا لشهر يونيو عند 4.40 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي .

كما حددت سعر الخام إلى أمريكا عند 5.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أسكي، و لشمال غرب ‎أوروبا عند 2.10 دولار للبرميل فوق سعر ‎برنت في بورصة إنتركونتننتال.

وسجل سهم شركة “أرامكو”، المدرج ضمن قطاع الطاقة، بالسوق السعودي، خلال جلسة اليوم (الأحد)، أعلى سعر منذ الإدراج في السوق السعودي عند 46.10 ريال.

ويتداول سهم “أرامكو” على ارتفاع بنحو 3%، بتداولات بلغت نحو 7 ملايين سهم، وبهذا الارتفاع تصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 8.96 تريليون ريال، بما يعادل 2.39 تريليون دولار.