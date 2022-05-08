كريم بنزيما يحدد موعد اعتزاله

كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، موعد اعتزاله لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ولفت كريم بنزيما الأنظار إليه خلال الفترة الماضية، بعد تألقه الكبير والملحوظ رفقة ريال مدريد، في جميع البطولات بالموسم الحالي 2021-2022.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن كريم بنزيما لا ينوي اعتزال كرة القدم في الوقت الحالي، خاصة أنه يثق في قدرته على تقديم المزيد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى الحالة البدنية الجيدة التي يتمتع بها بنزيما حاليًا، والتي تساعده على التألق بشكل كبير.