ساديو ماني: نصلي لتعثر مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أكد السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي، أن زملاءه في الفريق يصلون من أجل سقوط مانشستر سيتي في سباق الحصول على لقب البريميرليج.

ليفربول يطارد مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط، وذلك قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

وقال ماني في تصريحات لصحيفة “ليفربول إيكو”: “أعتقد أن منافستنا مع مانشستر سيتي تجعل البريميرليج مميزًا للغاية، يمكننا أن نرى مدى تقارب الفريقين وهذا أمرٌ رائعٌ”.

وأضاف: “بالتأكيد نحن نصلي من أجل خسارة مانشستر سيتي أو تعادلهم ونحن سنحقق الفوز بالمباريات المتبقية لأن الفوز بالبريميرليغ لا يحدث في كُل عام ونحن أخترنا هذا العام للفوز بالدوري”.