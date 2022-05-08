الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد في الدوري الاسباني

يسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواصلة نغمة الانتصارات أمام أتليتكو مدريد، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، رغم ضمان فوزه بلقب الليجا في الموسم الحالي 2021-2022.

وكان فريق ريال مدريد قد حسم لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي، بعد فوزه على إسبانيول برباعية نظيفة، في الجولة الماضية من بطولة الليجا.

ويخوض النادي الملكي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا “التشامبيونزليج”، على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد ريمونتادا قوية والفوز بنتيجة 3-1 في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

ستُذاع مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني على شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports 1 HD Premium.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.