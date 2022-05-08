أرسنال يواصل صحوته بالفوز على ليدز في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، على ضيفه ليدز يونايتد، بنتيجة 2 / 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب “الإمارات”، ضمن فعاليات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك النني في المباراة منذ البداية، وسجل ثنائية الجانرز إدوارد نيكيتاه، في الدقيقتين 5 و 10، بينما سجل دييجو لورينتي، هدف ليدز في الدقيقة 66.

وأكمل ليدز المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لوك إيلنج في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يحتل أرسنال المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة، بينما توقف رصيد ليدز عند النقطة 34 في المركز 18.