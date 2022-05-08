الحرب تشتعل.. أمريكا تفرض عقوبات على قطاع الطاقة والأثرياء الروس

أعلن البيت الأبيض أن مجموعة السبع ستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وستكون هناك تكاليف باهظة على حرب بوتين ضد أوكرانيا.

وذكر البيت الأبيض أن “عقوباتنا غير المسبوقة تلحق بالفعل خسائر اقتصادية فادحة بروسيا”.

وأشار البيت الأبيض إلى منع تصدير واستيراد الأجهزة الصناعية والزراعية من روسيا.

وذكر أن العقوبات ستحظر على شركات الاستشارات التعامل مع روسيا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المؤسسات الإعلامية والمصرفية الروسية.

كما تشمل فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة والأثرياء الروس.

وتوافقت مجموعة السبع على ضرورة التخلي عن النفط الروسي.

وأكدت مجموعة السبع على عدم فرض عقوبات على تصدير الأغذية من روسيا التي ستؤثر على المستهلكين.

ودعت المجموعة، روسيا لفك الحصار عن منتجات أوكرانيا الزراعية وتسهيل وصولها للخارج.

وقررت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على 3 من أكثر المحطات التلفزيونية الروسية مشاهدة.