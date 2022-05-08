مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل بخماسية في الدوري الإنجليزي

اكتسح مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد، بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، لموسم (2021 -2022).

وبهذه النتيجة، عزز مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري برصيد 86 نقطة، ليوسع الفارق مع ليفربول صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط، في المقابل تجمد نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة.

وكان ليفربول سقط في التعادل الإيجابي أمام توتنهام، في مباراة الأمس، بهدف لكل منهما.

وعلى مدار مباراة اليوم سيطر مانشستر سيتي على مجريات المباراة بالطول والعرض من خلال التسديد على المرمى والهجمات المنظمة.

وافتتح رحيم سترلينج، التسجيل لفريقه بعد تلقيه تمريرة من كانسيلو، ليعلن عن تقدم اصحاب الأرض، في الدقيقة “13”.

وفي الدقيقة “24”، أضاف اللاعب وود هدف التعادل إلى نيوكاسل يونايتد، ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وسجل لابورت، لاعب مانشستر سيتي، الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة “38”، من خلال تسديدة الكرة بعدما ردت من الحارس.

وكاد أن يسجل مانشستر سيتي الهدف الثالث في مرمى نيوكاسل يونايتد، من خلال هجمة منظمة ولكن الكرة ارتطمت بالعرضة.

ومع الدقيقة “60” من عمر المباراة سجل رودري الهدف الثالث إلى مانشستر سيتي من خلال رأسية قوية لتسكن الكرة في المرمى.

واستمر لاعبي مانشستر سيتي في فرض السيطرة الكاملة على مجريات المباراة بطول وعرض الملعب، من خلال التسديد والاستحواذ.

وأضاف فودين الهدف الرابع إلى مانشستر سيتي، من خلال هجمة منظمة بعد تلقيه تمريرة قوية من دي بروين، لتسكن الكرة في الأخير بالمرمى.

وفي الدقيقة 90+2 سجل مانشستر سيتي الهدف الخامس عن طريق رحيم سترلينج.