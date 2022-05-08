إيلون ماسك يعد بتصميم جديد لتويتر

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن تويتر في عهده سيهتم بمجالات حددها في حال استكمال استحواذه على الشركة التي تديره.

، وأوضح في تغريدة: إذا اكتمل الاستحواذ على تويتر، فستركز الشركة بشكل كبير على هندسة البرمجيات، والتصميم، وتقنية المعلومات، وأجهزة الخادم. وطلب أحد المغردين إعادة التصميم القديم لتويتر، ليرد ماسك: هناك الكثير لبذله من أجل التصميم، وكل بيكسل واحد مهم، إنها مشكلة صعبة.

ومن المفترض أن يكمل ماسك صفقة قيمتها 44 مليار دولار لشراء تويتر.