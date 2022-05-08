إيلون ماسك يعد بتصميم جديد لتويتر

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن تويتر في عهده سيهتم بمجالات حددها في حال استكمال استحواذه على الشركة التي تديره.
، وأوضح في تغريدة: إذا اكتمل الاستحواذ على تويتر، فستركز الشركة بشكل كبير على هندسة البرمجيات، والتصميم، وتقنية المعلومات، وأجهزة الخادم. وطلب أحد المغردين إعادة التصميم القديم لتويتر، ليرد ماسك: هناك الكثير لبذله من أجل التصميم، وكل بيكسل واحد مهم، إنها مشكلة صعبة.
ومن المفترض أن يكمل ماسك صفقة قيمتها 44 مليار دولار لشراء تويتر.
قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن تويتر في عهده سيهتم بمجالات حددها في حال استكمال استحواذه على الشركة التي تديره.