أتليتكو مدريد يحسم ديربي ريال مدريد بهدف نظيف

فاز أتلتيكو مدريد، على ضيفه فريق ريال مدريد، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة رقم 35 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف أتلتيكو بالدقيقة 40 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق يانيك كاراسكو بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى لم يتوقعها الحارس أندري لونين بشكل صحيح.

وبتلك النتيجة استمر الفريق المرينجي في المركز الأول من جدول ترتيب الليجا برصيد 81 نقطة، حصدها من 35 جولة، فاز في 25 لقاء، وتعادل 6، وهزم في 4 مواجهات حيث توج الفريق الملكي بلقب الليجا قبل انتهاء مسابقة الدوري بـ4 جولات.

فيما ارتفع رصيد فريق الروخي بلانكوس إلى 64 نقطة، بالمركز الرابع، حيث حصد نقاطه بعدما لعب 35 جولة، فاز في 19 لقاء، وتعادل 7، وخسر في 9 مباريات.