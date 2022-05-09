اليمن تجدد التزامها بالهدنة الإنسانية رغم استمرار الخروقات #الحوثية

جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك تأكيد التزام حكومة بلاده بتنفيذ الهدنة بكل عناصرها دون انتقائية، رغم استمرار الخروقات العسكرية لمليشيا الحوثي.

ودعا الوزير بن مبارك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المجتمع الدولي للضغط على المليشيات للمحافظة على الهدنة واستغلالها كنافذة للسلام، وتشغيل رحلات مطار صنعاء وفقا للإجراءات المتفق عليها وفتح طرق تعز كأولوية إنسانية لا تحتمل التأخير.

وقال بن مبارك “انقضى أكثر من شهر من فترة الهدنة الإنسانية وما تزال المليشيات الحوثية تعرقل تشغيل رحلات مطار صنعاء وفتح طرق محافظة تعز رغم حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ الهدنة بكل بنودها بما يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين”.

وأعرب وزير الخارجية اليمني عن أسفه لاستمرار المليشيات الحوثية بفرض المعاناة على اليمنيين والعمل على المتاجرة بتلك المعاناة لتحقيق أجندتها السياسية، مشيرا إلى أن المليشيات كعادتها في حياكة المغالطات تحاول تحميل الأطراف الوطنية والدولية، بما في ذلك المبعوث الأممي، مسؤولية عرقلة تنفيذ بقية بنود الهدنة.

ولفت بن مبارك النظر إلى أن المليشيات الحوثية أثبتت من خلال الانتقائية في التعامل مع محاور الهدنة، أن أولويتها هي تحصيل الأموال لتمويل آلة الحرب وإثراء قادتها على حساب تعذيب الشعب اليمني، حيث تجني ٩٠ مليار ريال يمني من المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة وتتهرب من الالتزام بدفع مرتبات الموظفين، وبالمقابل التزمت الحكومة بتسهيل دخول سفن المشتقات حسب الاتفاق وبصورة سلسلة.