تراجع أسعار #النفط.. و #برنت عند 112 دولار

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل مخاوف ظن ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط.

وتراجعت أسعار خام برنت ، بحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، 28 سنتا أو 0.3 % لتستقر عند 112.11 دولار للبرميل.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 109.36 دولار للبرميل، بانخفاض 41 سنتا أو 0.4 %، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

مخاوف الركود

وقالت المحللة في سي.إم.سي ماركتس، تينا تنغ “العزوف الأوسع عن المخاطرة الناجم عن مخاوف الركود، وعمليات الإغلاق في الصين بسبب كوفيد هي العوامل الرئيسية التي تضغط على أسعار النفط”.

الأسواق المالية العالمية مضطربة

كما أن الأسواق المالية العالمية مضطربة جراء المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة وإجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في الصين والتي تضر بثاني اقتصاد على مستوى العالم.

وقالت تنغ إن “عمليات الإغلاق الجارية في الصين قد تستمر في التأثير على أسعار النفط في المدى القريب”