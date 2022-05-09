عاجل .. بوتين: الغرب كان يستعد لغزو أراضينا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن تدخل بلاده في أوكرانيا كان ضروريا لأن الغرب “كان يستعد لغزو أراضينا ومنها القرم”.

وتحدث بوتين خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر في الميدان الأحمر بموسكو إحياء لذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن روسيا كانت تواجه تهديدا غير مقبول إطلاقا في أوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي كان يثير تهديدات على حدودنا.

وتابع أن الغرب لم يرد الإنصات إلى روسيا وكانت لديه خطط أخرى، والعملية العسكرية الخاصة كانت ضرورية وفي الوقت الملائم وكانت القرار الصحيح الوحيد.

وأكد أن المتطوعين في دونباس والقوات الروسية يقاتلون من أجل وطنهم الأم.