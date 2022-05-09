السعودية تخطط لاستثمارات بـ100 مليار دولار في قطاع #الطيران حتى 2030

قال وزير النقل ، صالح الجاسر، أن السعودية ستستقطب استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار في القطاع العام والخاص حتى نهاية العقد الحالي.

جاء ذلك على هامش”مؤتمر مستقبل الطيران”، بمشاركة ألفي عارض من 60 دولة.

وأطلق الجاسر، الاستراتيجية الوطنية للطيران‬ التي تستهدف 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة، وتدشين ناقل جوي جديد، ومضاعفة الحركة الجوية إلى ثلاث أضعاف.

وسيشهد المعرض صفقات مليارية لأول مرة، حيث سيتم توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، فضلا عن توقيع عدد كبير من الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة.

كما تطلق الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية مبادرة لتوحيد الإجراءات والسياسات حيال المتطلبات الصحية لدعم تعافي قطاع الطيران من جائحة كورونا.

ويندرج تنظيم المؤتمر تحت مستهدفات الاستراتيجية السعودية للنقل والخدمات اللوجستية لتوفير فرص استثمارية بقيمة 100 مليار دولار، ما يساهم بتحويل المملكة إلى مركز للطيران العالمي وباستقطاب 330 مليون مسافر بحلول 2030.