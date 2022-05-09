«الغذاء والدواء» توضح طرق اختبار جودة العسل

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن الطرق التقليدية المنتشرة للتأكد من جودة العسل، ومنها تجميده في الفريزر، أو اختبار سرعة تقطعه، وغيرها، تعد اجتهادات شخصية غير مثبتة وغير مبنية على أساس علمي.

وذكرت الهيئة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الإثنين: تحدّد جودة العسل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، منها: “الكشف عن محتوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال، الذي يعد مؤشراً على حفظ العسل وتخزينه تحت ظروف مناسبة، والكشف عن محتوى السكريات الذي يعد مؤشراً على الغش في العسل، إضافة إلى اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز.

وقدمت الهيئة مجموعة من النصائح عند تخزين العسل، منها: تخزينه في عبوات مُحكمة الغلق بدرجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، وتجنب التخزين في العبوات المعدنية حتى لا تتعرض للأكسدة، ومراعاة أن الحرارة المنخفضة أثناء تخزين العسل قد تسهم في تبلوره.