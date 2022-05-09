‏‎#روسيا : إسقاط 3 مقاتلات #أوكرانية ومحطة #رادار_أميركية الصنع #الحرب_العالمية_الثالثة #الحرب_الروسية_الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها دمرت محطة رادار أميركية الصنع مضادة للبطاريات بالقرب من بلدة زولوت الأوكرانية شرق البلاد.

وأوضحت في بيانها اليومي أن قواتها أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية، اثتنتان من طراز “ميغ 29″ بمنطقة دونيتسك وأخرى من طراز”سو 25” بخاركيف، بالإضافة لتدمير مراكز ومستودعات عسكرية.

كذلك، أعلنت تدمير موقعين للقيادة الأوكرانية خلال ساعات الليل، إضافة لبطارية أوكرانية من أنظمة إطلاق صواريخ غراد، و18 مركز تجمع عسكري بالقرب من ليسيتشانسك.

يأتي ذلك فيما تدخل العملية العسكرية الروسية يومها الـ 75 والتي بدأتها في 24 فبراير الماضي، لدعم الجمهوريتين الانفصاليتين في دونباس، دونيتسك ولوغانسك، وفق ما أعلنت حينها.