أسعار #الذهب في #السعودية.. عيار 21 إلي 199 ريال

استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الإثنين 9 مايو 2022، مع فتح الأسواق العالمية تداولاتها على انخفاض اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، إلى نحو 227.24 ريال (60.58 دولار) وهي نفس أسعار أمس الأحد.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، عند نحو 198.84 ريال (53.01 دولار).

كما ظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، عند نحو 170.43 ريال (45.44 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 132.56 ريال (35.34 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، استقرارا عند مستوى 7067 ريالًا (1884 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1591 ريالا (424.08 دولار).