برشلونة يعلن قائمته لمواجهة سيلتافيجو في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، اليوم الاثنين، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره سيلتا فيجو، في بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره سيلتا فيجو على ملعب “كامب نو”، غدًا الثلاثاء، في التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

وضمت قائمة برشلونة كل من:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – نيتو – أرناو تينياس

خط الدفاع: رونالد أروخو – داني ألفيس – كليمونت لينجليه – جوردي ألبا – مينيجزا – إريك جارسيا – صامويل أومتيتي

خط الوسط: ألفارو سانز – بويج – فرينكي دي يونج – جافي – جاندرو أوريانا

في خط الهجوم: عثمان ديمبلي – ممفيس ديباي – أنسو فاتي – أداما تراوري – مارتن برايثوايت – لوك دي يونج – فيران توريس – بيير إيمريك أوباميانج