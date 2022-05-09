مانشستر سيتي يحسم صفقة الموسم بعد صراع ناري

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم هالاند بإمكانية الرحيل عن صفوف دورتموند، في الصيف المقبل، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وغيرهما.

ووفقًا لما ذكره ديفيد أورنستن، الصحفي بموقع “ذا أثلتيك” الرياضي، فإن نادي مانشستر سيتي نجح في إتمام صفقة التعاقد مع هالاند، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن انضمام اللاعب الأسبوع الحالي أو المقبل على أقصى تقدير.

وقال أورنستن في مقاله على موقع “ذا أثلتيك”، إن هالاند وافق على عرض مانشستر سيتي وسينتقل إلى الفريق في الأسبوع الحالي، بعد إتمام الصفقة بنجاح بين الطرفين.

وأضاف أورنستن في مقاله، أنه وفقًا لمصادره في ألمانيا، فقد حصل اتفاق نهائي على البنود الشخصية بين هالاند ومانشستر سيتي.