رئيس الوداد المغربي يؤكدها: نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب

كشف سعيد الناصري رئيس الوداد المغربي، عن موقف ناديه من طلب النادي الأهلي المصري، إقامة المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية 2022 خارج المغرب.

وقال الناصيري في تصريحات صحفية نقلتها “المنتخب المغربية:” لم نحسم التأهل بعد، أعتقد أن الكلام عن مثل هذه الأمور مازال مبكرا جدا، علينا حسم بطاقة التأهل أولا والتركيز على مواجهة بيترو أتلتيكو فقط”.

وأضاف:” نحن مسئولو في الوداد نحترم جميع المؤسسات المحلية والقارية، لن نحيد عن ذلك وبالتالي نرفض الرد على خطاب الأهلي للكاف بشأن رفض استضافة مركب محمد الخامس، المباراة النهائية بدوري الأبطال”.

وواصل رئيس الوداد:” الكاف لم يصدر أي تعليق على بيان الأهلي أو أنه حظي بالقبول، على العكس ذلك تماما التصويت منح الدار البيضاء انتصارا كاسحا 16 صوتا مقابل 9 لداكار”.

وأكمل:” أي مخالفة لنتائج هذا التصويت ستكون ضربا للديمقراطية وهذا في تقديري المتواضع مستبعد، دعونا من هذا النقاش، حتى هذه اللحظة الدار البيضاء هي صاحبة التنظيم حسب تصويت المكتب التنفيذي